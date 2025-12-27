Сменят 10 527 тона монети за стоки и евро

Стойността на металните пари в обращение е 538 млн. лв.

Дълги опашки има в магазините с машини, които приемат стотинки

Броят на монетите е над 3,3 млрд.

С наближаването на 1 януари, когато влизаме в еврозоната, все повече хора имат за мисия да се освободят от наличните стотинки и метални левчета, за да преминат към евро от началото на Новата 2026 година. Задачата стотинките да бъдат обърнати в стоки или в банкноти левове или евро никак не е лесна. Според последните официални данни на БНБ, към края на месец ноември в обрашение са над 3,3 млрд. монети на стойност 538 млн.лв. Изчисления на “Труд news” показват, че общото тегло на стотинките и металните левчета в обращение е над 10 527 тона, което прави приблизително 526 тира.

Много хора провериха мазета и тавани и откриха буркани и пликове със стотинки. Някои хора, след като пазаруват, слагат рестото под формата на стотинки в буркани, за да не им тежат в портмонето с идеята някога да ги похарчат. Но този момент така и не е дошъл и сега се оказва, че имат големи количества монети. Други пък събираха монети от 1 лев или 2 лв. с идеята така неусетно да спестят някаква сума, с която да купят нещо за дома си или пък за отидат за няколко дни на почивка. Но сега и тези спестявания трябва да бъдат похарчени или обърнати в евро.

В резултат се образуваха дълги опашки в магазините, където има машини за приемане на стотинки, видя репортер на “Труд news”. Хора носят тежки пликове, пълни с монети, за да са се освободят от тях, и понякога чакат на опашка час и половина. В тези машини хората могат да пуснат монетите си, а машината им дава ваучер, с който могат да пазаруват в съответния магазин. Това е добър вариант човек да се освободи от излишните стотинки. Но чакането на опашка за машината отнема време, а ваучерът трябва да бъде използван в рамките на няколко дни за пазаруване само в конкретния магазин.

Някои хора използват друга тактика да се освободят от монетите. Те отиват в магазин, където има машини на самообслужване и приемат пари в брой и плащат предимно със стотинки. Но често се оказва, че тези машини вече са пълни с монети. Репортер на “Труд news” видя как касиерка обяснява, че една от машините на самообслужване е блокирала заради твърде много монети, изсипани в нея. Служителката на магазина молеше клиентите да не плащат само със стотинки, но от това нямаше голям ефект. Когато някой от контейнерите на машината се напълни, тя спира да приема монети от съответния номинал. Например, машината вече не приема монети от 1 лев, но ако имате 2 лв., можете да платите с тях. Оказва се, че и така трудно можете да се освободите от всички монети. Освен това, дори да похарчите всички стотинки, само за два дни, докато пазарувате от други места, отново ще ви връщат ресто и в джоба си отново ще имате доста стотинки.

БНБ осъществява обмяна на монети срещи левове. Много хора с големи количества монети, решават да се възползват от тази услуга. Затова и пред касите на БНБ се извиха дълги опашки. Ако носите монети в БНБ, е добре да ги разделите в отделни пликчета по номинал. За монети от 1, 2 и 5 ст., разделени но номинал, няма такса за обмяната им срещу левови банкноти. За монети от 10, 20 и 50 ст., както и от 1 лев и 2 лв. разделени по номинал и на стойност до 250 лв. също няма такса. За по-големи количества таксата е 1,7% върху разликата над 250 лв., но не по-малко от 1,30 лв. Ако монетите не са разделени по номинал, без значение каква е сумата, таксата е 1,8% върху цялата сума, но не по-малко от 2,60 лв.

От 1 януари БНБ започва да обменя безплатно левове и стотинки срещу евро, но вероятно и тогава ще има опашки. Хубавото е, че през първите шест месеца след влизането ни в еврозоната банките ще бъдат длъжни безплатно да обменят левове и стотинки срещу евро. А БНБ ще прави това без ограничение във времето. Тоест и след пет години, ако намерите в мазето буркан със стотинки, ще можете да ги обмените безплатно срещу евро в БНБ.

Хората внасят големи суми в банките

Банкнотите в обращение са за над 23 млрд. лв.

476 млн. броя са левовите банкноти

Към края на ноември в обращение има 476 млн. броя левови банкноти.

Предстоящата обмяна на левовите банкноти в евро също няма да е никак лесна задача. Към края на ноември в обращение са левови банкноти на стойност 23,2 млрд. лв., показват данни на БНБ. В Хърватия преди приемането на еврото близо една трета от парите в обращение са били вкарани в банките, за да бъдат автоматични превалутирани в евро. В България ситуацията е подобна.

През последните месеци хората внасят големи суми по сметките си в банки. В страната ни рекордът на левовите банкноти в обращение е към края на миналата година, когато стойността им е 30,4 млрд. лв. Обикновено през декември има повече пари в брой, заради по-голямото пазаруване, и миналата година не прави изключение. От края на миналата година до края на ноември стойността на банкнотите в обращение намалява с близо 26 на сто. През декември тенденцията хората да внасят парите си по сметки в банки също продължава. Но все още има огромни количества левови банкноти в обращение.

В края на миналата година банкнотите в обращение са 611 млн. броя. За 11 месеца те намаляват с близо 135 млн. броя и достигат 476 млн. броя. Теглото на левовите банкноти в обращение е много по-малко от това на монетите, но стойността им е значително по-голяма.

Много хора вече смениха част от левовете си срещу евро в обменни бюра. Но това не е добра идея, защото в момента за обмяната на левове за евро обменните бюра, а и банките, взимат такси.

През януари плащаме и с двете валути

Най-много са монетите от 1 ст.

Има 86 млн. монети от 2 лв.

В обращение има най-много монети от 1 ст. - 924 млн. броя, показват данните на БНБ. Голяма част от тези стотинки са изгубени или унищожени и никога няма да бъдат заменени за евро. Стойността на монетите от 1 ст. в обращение е 9,2 млн. лв. Ако само половината от тези монети са изгубени или унищожени се окачва, че хората за изгубили 4,6 млн. лв. само под формата на монети от 1 ст. А има изгубени или унищожени монети и от 2 ст., както и монети с по-голяма стойност. Оказва се, че хората са изгубили значителна сума под формата на монети.

На второ място след монетите от 1 ст. са тези от 2 ст. В обращение са 871 млн. броя такива монети, показват данните на БНБ. Но данни колко от тях са изгубени или унищожени няма. Най-малко са монетите от 2 лв. - 86,2 млн. броя. Най-много монети в страната е имало в края на август тази година. Оттогава и броят на монетите в обращение намалява.

През целия януари ще можем да плащаме и с левове, и с евро в магазините, а рестото ни трябва да бъде само в евро, като идеята е така хората да се освободят от левовете и стотинките. Ако търговецът няма достатъчно евро, може да връща в левове. Но няма право да върне част от сумата в евро, а останалото в левове, защото сметката колко левове и стотинки и колко евро трябва да върне е по-сложна и може да се окаже, че така клиентът получава по-малка сума.

Работят извънредно на 27 декември

БНБ сменя монети за банкноти в събота

Продават пакети с монети евро

В централата на БНБ продават стартови пакети с монети евро.

БНБ работи извънредно, за да продава стартови пакети с монети евро и да сменя монети за банкноти. Във връзка с присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на Българската народна банка работят извънредно с клиенти в събота, 27 декември.

Касите в централната сграда на БНБ, на адрес гр. София, пл. “Княз Александър I” №1, извършват единствено продажба на стартови комплекти с евромонети на граждани. Работното време на касите с клиенти е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите в Касов център на БНБ, на адрес гр. София, м. “Полигона”, ул. “Михаил Тенев” №10, извършват единствено следните операции: продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица и размяна на монети и банкноти в левове. Работното време на касите с клиенти е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Стартовите пакети с български евромонети за граждани струват 20 лв. В тях има 42 монети евро за общо 10,23 евро, тоест БНБ продава монетите евро по фиксирания курс от 1,95583 лв. за едно евро.