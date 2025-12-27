От визия към действие: Първите конкретни резултати за Витоша през 2025

Витоша е планината, която живее с ритъма на града и с хората му. Затова вярвам, че достъпът до Витоша не е привилегия, а право - за всеки сезон и за всяко семейство. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столична община.

По думите му през настоящата година е положена стабилна основа, която ще се надгради през 2026 г. с още повече енергия, партньорства и конкретни резултати "София и Витоша са едно цяло - и бъдещето им върви ръка за ръка", подчерта той.

Витоша бе един от основните приоритети в работата на Столична община през 2025 г. Планината, която е неразделна част от столицата и ежедневието на софиянци, беше във фокуса на дейности, насочени към подобряване на достъпа, поддръжката на инфраструктурата и опазването на природата.

Кметът Васил Терзиев представи през пролетта "Визия за Витоша" - дългосрочен ангажимент за развитие на планината като отворено и достъпно пространство за отдих, образование и активен живот през всички сезони. Тя обединява усилията на институции, граждани и партньорски организации около обща цел: Витоша да се развива цялостно, а не на парче.

От СО поясняват, че реализираните през 2025 г. проекти показват първите реални резултати от този подход.

- Облагородени са 5 км туристически пътеки. Освен това са поставени 13 насочващи табели, обновени са 1 км маркировка, 7 информационни табла и 3 къта за отдих в районите на Драгалевци и Железница.

- Бе поставено началото на нов тип връзка между града и планината. Идентифицирани са 4 зелени коридора, които ще свържат София с Витоша - първите два по течението на река Перловска (НДК-Бояна) и река Драгалевска (Борисова градина-Драгалевци).

- Обновени са над 1,3 км ключови пътни участъци - към ски зона "Лалето", "Ветровала" и по ул. "Беловодски път" "Севастократор Калоян" и "Акад. Сандърс". Подобренията осигуряват по-безопасен и удобен достъп за всички посетители на планината.

- Разработена е идейна концепция за многоетажен буферен паркинг и обществен парк в кв. Драгалевци, който ще свързва града с планината по устойчив начин и ще ограничи автомобилния трафик нагоре.

- Извършено е предпроектно проучване с три възможни трасета, анализ на технологии и инвестиционни параметри за нова връзка Княжево-Копитото, като първа стъпка към възраждането на символа на Витоша.