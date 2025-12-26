Издирват вандал, хвърлил дърво по автобус

Столичната дирекция на полицията (СДВР) издирва мъж, който навръх Коледа, 25 декември, е хвърлил дърво по прозорците на автобус номер 310 в София.

Инцидентът е станал около 21:00 часа в четвъртък между спирките "Блок 703" и "Индира Гадни" в "Люлин" 7.

По думите на очевидци - пътниците в рейса са успели да го задържат, но за кратко - той бил агресивен към тях и от страх те го пуснали да избяга. Не е ясно дали мъжът страда от психически заболявания.

По случая има заведена преписка. Виновникът се издирва.