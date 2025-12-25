Преди минути! Зверска катастрофа във Врачанско, има ранени деца

Преди минути е възникнало тежко пътнотранспортно произшествие на път II-15, в района на едно от кръстовищата за село Оходен. За това сигнализира пътният експерт Диана Русинова.

Лек автомобил Seat, движещ се в посока Враца, е бил ударен челно от джип Suzuki, който се е движел посока Оряхово и се е завъртял на пътното платно и е навлязъл в насрещното движение.

Пострадали са две деца, пътуващи в лекия автомобил Seat. Те са транспортирани до болница за медицински прегледи.

Движението в участъка се регулира от Пътна полиция.



