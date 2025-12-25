Маскирани стреляха с пушки в казино в Благоевградско, има ранени

Вчера вечерта двама маскирани мъже, облечени в дълги черни роби, нахлуха въоръжени с пушки в казино в Хаджидимово. След кратък шок сред клиентите и персонала, нападателите открили стрелба.

Ранен е млад мъж, който е получил сачма в главата. Той е транспортиран с хеликоптер до столицата.

Очевидци разказват, че когато стрелецът започнал да стреля, клиентите смело го преследвали, с риск за живота си, вероятно предотвратявайки въоръжения грабеж. Нападателите успели да избягат с автомобил, очакващ ги отвън.

Рано тази сутрин полицията арестува единия от тях – местен жител на Хаджидимово. Другият остава в неизвестност. Казиното е собственост на столични бизнесмени.