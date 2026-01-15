5 години затвор заради нож в гърба след селски мач

Нападателят Трайко се напил и наръгал организатора на турнира

Защитата поиска условна присъда

Пловдивският окръжен съд реши за ден дело за опит за убийство и постанови присъда от 5 години затвор за Трайко Георгиев от село Караджово, община Садово. 25-годишният извършител призна вината си, че на площада пред множество свидетели е забил нож в гърба на своя съсед и съселянин Здравко Христев (35 г.) и поиска процес по съкратена процедура.

Пострадалият Христев се яви в залата като частен обвинител. Съдът обаче не прие да гледа гражданския му иск от 25 000 лева и той ще трябва да води гражданско дело срещу Трайко за обезщетение.

Случаят е от 12 май 2024 г., когато в село Караджово имало футболен празник, писа пловдивският сайт “Трафик нюз”. Здравко Христев - играч от местния тим, организирал турнир между 6 селски отбора и осигурил наградата от 300 лева. Караджовци победили и вечерта на площада организирали почерпка с парите.

През деня Трайко Георгиев бил в публиката, но не подкрепял отбора, а често подвиквал с обиди срещу Христев, но той не му обръщал внимание, защото знаел, че е скандалджия и ходи въоръжен с нож. Вечерта на празника Трайко се напил и според свидетели взел да говори, че има нов нож и “трябва да го опита” върху някого. Отново изсипал куп обиди срещу Христев, двамата се сбутали, тогава Трайко извадил ножа и го забил в гърба на съселянина си.

Прокуратурата поиска 8 г. затвор за Трайко, а неговата защита - условна присъда, тъй като е с чисто досие, предал се е веднага на полицаите, съдействал е на разследването, престъплението не е планирано и умишлено, а мъжът има работа, баща е на 2 деца и чака трето.

Магистратите обаче решиха да му наложат ефективна присъда. Тя не е окончателна и може да се обжалва.