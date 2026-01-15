Година по-късно: Пращат на съд двама за удара на кола в коне, убил 18-годишно момиче

Собственикът на животните и шофьорката ще отговарят пред закона

Окръжна прокуратура-Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу Й.В., на 19 години, и С.И., на 70 години, за катастрофата край село Ябълково, при която кола блъсна оставени без надзор коне, излезли на пътя.

При катастрофата преди година загина 18-годишната Ади, а шофьорката на колата и 19-годишно момиче пострадаха и бяха откарани с линейки.

Според държавното обвинение, вина за трагичния инцидент имат какво собственикът на животните, така и водачката на автомобила.

"Около 01,20 ч. на 28.12.2024 г. Й.В. управлявала лек автомобил по пътя от гр. Кюстендил към с. Ябълково. Заедно с нея пътували А.А., на 18 години, и Р.А., на 19 години. Превозното средството се движело със скорост около 89 км/ч, когато водачът забелязала на платното за движение оставени без надзор коне", поясниха от прокуратурата.

Последвал удар с предната част на автомобила в едно от животните. В резултат на това краката на коня се подкосили и той се качил върху предния капак на колата. С тялото си животното счупило челното стъкло, деформирало тавана и навлязло в пътническия салон. В резултат, шофьорката на колата изгубила управление.

Последвали удари на автомобила в други два коня, както и с още един, разположен на банкета в непосредствена близост до границата на платното за движение. След това превозното средство се ударило в дърво.

За произшествието били подадени няколко сигнала на телефон за спешни случаи 112. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на пътничката в автомобила А.А. Пострадалите Й.В. и Р.А. били транспортирани до лечебно заведение.

В хода на разследването по делото е установено, че конете, с които се е сблъскал управляваният от обвиняемата Й.В. лек автомобил, са стопанисвани от обвиняемия С.И. Това се потвърждава от показанията на инспектор на Областната дирекция по безопасност на храните, посетил местопроизшествието. На два от конете са били открити чипове, удостоверяващи собствеността им на С.И. Именно едното от животните, негова собственост, е паднало върху купето на автомобила, деформирало го и е било открито върху превозното средство.

Появата на животните на пътя се дължи на това, че стопанисващият ги С.И. ги е оставил без надзор и не е положил необходимите грижи за безопасното им отглеждане, включително за недопускане да представляват опасност за участниците в движението, посочват от държавното обвинение.

Според заключението на тройната автотехническа експертиза причините за настъпване на произшествието са комплексни – движение на МПС със скорост, която не е позволявала спиране при възникване на необходимост в дължината на зоната, осветена от късите светлини на фаровете, навлизане на животните в платното за движение без надзор, липса на сигнализация на пътния участък за възможна поява на животни.

От изготвената по делото съдебномедицинска експертиза е видно, че смъртта на А.А. е настъпила вследствие на тежки травматични увреждания на жизненоважни органи, довели до остро потискане на сърдечно-съдовата и дихателната дейности с последващото им спиране.

В резултат на пътнотранспортното произшествие Р.А. е получила закрита черепно-мозъчна травма, разкъсно-контузни рани и охлузвания. При мозъчните контузии и субдурален хематом, без оказване на своевременна специализирана медицинска помощ, е била налице реална опасност за настъпване на смъртен изход.