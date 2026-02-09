Олтар, фигури и ритуални предмети - Стая в „Петрохан“ е превърната в будистки храм (ВИДЕО)

Прокуратурата разпространи кадри от вътрешността на хижа „Петрохан“, станала център на едно от най-тежките и необясними престъпления в най-новата ни история. На видеоматериалите се виждат множество предмети и изображения с ясно изразена будистка, по-конкретно тибетска религиозна тематика.

Кадрите бяха показани по време на брифинг на разследващите институции по случая, който до момента е без аналог в България. Припомняме, че в хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, всички с огнестрелни рани в областта на главата.

Няколко дни по-късно, в неделя сутринта, в труднодостъпна местност край връх Околчица беше намерен кемпер, в който бяха открити още три тела – на издирваните Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. - ВИЖТЕ ТУК!

„Разследваме случай без аналог в нашата страна“, заяви директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Василев по време на брифинга, целящ да внесе повече яснота около шесторния фатален инцидент.

От сградата на хижата е иззета религиозна литература, а прокуратурата разпространи и запис от охранителна камера, заснет на 1 февруари. На видеото се виждат последните часове на тримата мъже, намерени убити в хижа край прохода „Петрохан” - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. На кадрите се чува как те се сбогуват един с друг с думите „За мен беше чест”.

На кадри от вътрешността на хижата, включително от една от стаите, се виждат множество картини, статуетки и други предмети с будистка символика. По данни на разследващите, преобладават изображения, характерни за тибетския будизъм.

Проверка на „Труд news“ показва, че на 2 февруари е имало пълнолуние, започнало точно в 00:10 ч. (Все още не е потвърден точният час на смъртта на тримата мъже.) В будизма пълнолунието се счита за свещено време, символизиращо просветление, чистота и пълнота. То е тясно свързано с ключови събития в живота на Буда Шакямуни и служи като ориентир за духовни практики. Още за будистките тайни и НПО-то от хижа "Петрохан".