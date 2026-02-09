Проговори мъжът, открил кемпера с трупове край Околчица

Мъжът, който на 8 февруари сигнализира за кемпера с три тела край връх Околчица, проговори пред NOVA. Това е Николай Ангелов, който се обадил на спешния телефон 112, след като забелязал превозното средство в труднодостъпната местност.

Полицията потвърди, че жертвите са издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

„Аз подадох сигнала на 112. Докато карах с джипа към кошарата си, видях кемпера, отбил встрани – на около 3–4 метра от пътя. Спрях, защото ми се стори нереално по това време там да има такава машина. По принцип в този район не се виждат такива кемпери. Набих клаксона няколко пъти, но никой не излезе.“

Николай Ангелов споделя, че се усъмнил и заради още нещо:

„На шофьорското място нямаше никого. До другата врата видях човек, подпрян на стъклото, но той не реагираше на сигнала на клаксона. Слязох веднага и забелязах кръв по главата му, след което незабавно се обадих на 112.“

„Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора. Помислих си, че е случаен турист, останал да си почива там“, разказа очевидецът.