Майката на Николай Златков: Давам това интервю днес, за да мога утре да изплача сина си

„Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Искам да изкажа съболезнования на абсолютно всички близки на загиналите. Искам да благодаря и на всички хора, които излязоха в подкрепа на тези, които бяха жестоко погубени“, заяви Ралица Асенова, майката на загиналия 22-годишен Николай Златков пред NOVA.

По думите ѝ е недопустимо хора да бъдат заклеймявани и наричани престъпници, преди да бъде доказана тяхната вина.

„От една седмица имаме първо три жертви, а още от първия ден започна да се излива жестока помия върху хора, които не могат да се защитят. Това продължи цяла седмица. Всички близки са съсипани“, каза тя.

„Давам това интервю днес, за да мога утре да изплача сина си“, допълни почернената майка.

Тя подчерта, че е била сред първите, които са се опитали да съдействат на разследването.

“Аз бях може би първия човек, който се опита да съдейства на полицията. Те трябваше и смятам, че бяха в село Българи, тримата, които се намериха вчера. Аз, когато разбрах, че хижата е изгоряла, тръгнах веднага към морето. Тъй като аз не мога да прелетя до морето, ужасът на всички нас беше, че може да им се е случило нещо ужасяващо. Обадих се на полицията и помолих за съдействие. Не знам защо се говори, че близките не съдействат.”

Майката разказва, че е трябвало да се види със сина си и Калушев преди около две седмици.

“Когато разбрахме за трагедията знаехме, че са на морето. Когато отидох там, не можах да стигна до къщата. В центъра на селото имаше страшно много униформени, бойни отряди, спецчасти. Не ме допуснаха до къщата. Слязох и първото, което ме попитаха как са си изкарвали парите. На два пъти ми говориха в минало време за сина ми. Попитаха ме дали знам за ключ от къщата. Отказаха ми да видя къщата."

Ралица Асенова споделя, че е била многократно в хижата край "Петрохан".

"Била съм там многократно, във всяка една стая, във всяко едно помещение. Да кажат къде са тези оръжия? В хижата имаше страшно много оръжия за пейнтбол, защото си бяха направили игрище. Имаха спортни лъкове, това ли е бойното снаражение? Това беше и е най-хармоничната среда, която може да съществува. Аз бях там. Сина ми ми направи сарми, гледахме филми. Там имаше уникални неща . имаше звукозаписно студио имаше работилница за глина. Очевидно нещо са били видели - някаква страхотна заплаха. Това е професионално извършено убийство", каза още тя.

"Вечерта в неделя са минали 4 джипа, тези 6 човека нямаха 4 джипа", категорична е тя.