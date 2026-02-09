Будистките тайни на „Петрохан“: Пълнолунието ли отключи тъмен култов ритуал, завършил с шест трупа?

Разследването по жестокия случай „Петрохан“ продължава. На 2 февруари в хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев - и тримата простреляни. Припомняме ви, че Ивайло Калушев е собственик на вилата, в която бяха открити мъртви тримата мъже. Той е известен и като „лама Иво“, будист и част от „затворено общество с елементи на секта“. Името му се свързва с духовни практики, съмнителни детски лагери и организацията Sky Dharma. Зад дейността му се крият още – сигнали за насилие и съмнения за педофилска мрежа.

Проверка на „Труд news“ показва, че на 2 февруари е имало пълнолуние, започнало точно в 00:10 ч. (Все още не е потвърден точният час на смъртта на тримата мъже.) В будизма пълнолунието се счита за свещено време, символизиращо просветление, чистота и пълнота. То е тясно свързано с ключови събития в живота на Буда Шакямуни и служи като ориентир за духовни практики.

Показваме ви част от религиозните ритуали и значението им на пълнолуние, което може да дава допълнителен контекст за случилото се в хижата.

Ето някои ключови моменти от будистките практики, свързани с пълнолуние:

- Жизнен цикъл на Буда: Смята се, че неговото раждане, просветление (Нирвана) и напускане на тялото (Паринирвана) са се случили именно по време на пълнолуние.

- Весак (Vesak): Най-важният празник в будисткия свят, който чества тези три събития и се провежда по време на пълнолуние през месец май.

- Упосатха (Uposatha): Дни за специално спазване на правилата и медитация, отбелязвани при пълнолуние и новолуние. В тези дни будистите посещават храмове, за да слушат Дхарма и да практикуват по-интензивно.

Вчера бяха открити и телата на издирваните Ивайло Калушев, 23-годишният Николай Златков и 15-годишно момче. Те бяха намерени в кемпер в района на връх Околчица над Враца, от овчар, който обикалял в района на връх Вола. От извънредния брифинг на МВР стана ясно, че 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Зарков са били намерени в кемпера на Ивайло Калушев с куршуми в главата. Детето било клекнало и с преплетени пръсти на двете ръце, като няма следи от борба.

Малкият Алекс е убит с изстрел в главата. От зловещата подробност, че пръстите на ръцете на тийнейджъра са преплетени, се предполага, че 15-годишното момче е няма как да се самоубие. Вероятно момчето се е молело или е медитирало, когато е било разстреляно в главата от упор, твърдят разследващите.