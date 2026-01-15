Трагедия в София: хале се срути, уби 24-годишен

Мъж на 24 години е загинал, а други двама души са ранени при срутване на хале на ул. "Суходолска" в София. Улицата се намира в район „Красна поляна“, западната част на столицата.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха за БТА, че тримата мъже са били затиснати под отломките. Инцидентът се е случил малко преди 15:00 ч. днес, 15 януари.

Младият мъж е починал в линейката на път към болница.

Халето се е срутило при ремонт на автокъща, уточниха от полицията. И тримата мъже са били част от строителната бригада, която е извършвала ремонта, съобщиха за "Труд news" от пресцентъра на столичната дирекция на силовото ведомство.

Очаквайте подробности за инцидента.