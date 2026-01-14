Обират автомобили, оставени за малко пред детските градини

МВР предупреди родителите

Задържаха апаш в Перник

МВР предупреди родители, които оставят автомобилите си незаключени “за малко” пред детски градини и училища, че кражбите от такъв тип зачестяват.

36-годишна жена от Стара Загора остана без ключове, пари, лична карта и 500 лв., след като дамската є чанта била задигната, докато отишла да прибере детето си. Тя паркирала “Ситроен”-а си и слязла само за минута. Апашът, който дебнел наблизо, все още не е открит.

Негов 44-годишен “колега” обаче е бил задържан в Перник. Той задигнал лаптоп и пари от автомобил, паркиран пред детска градина. Крадецът е от София и не за първи път попада в ареста и затова предпочитал гастролите в Перник. Той е бил забелязан от униформени в пернишкия квартал “Изток”, че ходи с медицинска маска на лицето и затова служителите на реда решили да го проверят. При обиска у него били открити откраднатите пред детската градина вещи.

От МВР вчера напомниха също, че със застудяване на времето много шофьори оставят автомобилите си със запален двигател, докато за секунда слязат да си купят баничка или цигари. Хората често подценяват риска, но апашите стоят в засада на такива места - детски градини, училища, павилиони за кафе или цигари, където често спират автомобили и шофьорите им слизат, а ключовете остават на таблото. Тези кражби на автомобили стават на случаен принцип и не изискват специални умения или техника. Обикновено така откраднатите коли се карат направо на места, където да бъдат разфасовани на части.