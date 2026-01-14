Бандит с качулка преби адвокат с железен прът (Обзор)

Красимир Босев е със счупени пръсти и мозъчно сътресение

Поръчителите остават неразкрити

Трети атентат срещу юрист от Монтана от 2019 г. насам

Неизвестен бандит, скрил лицето си с качулка, издебна от засада и нападна адвокат Красимир Босев на улица от Монтана. Пребитият юрист е откаран в градската болница, където лекарите установили фрактури на пръстите на едната му ръка и мозъчно сътресение. Това е трети атентат срещу адвокат Босев от 2019 г. насам, след като на два пъти неговото жилище и вилата му бяха атакувани с бомби.

Дръзкият побой бил извършен на улица “Г. С. Раковски” близо до центъра на града. На смрачаване - около 17,10 ч във вторник, адвокат Босев бил пресрещнат от бияча. Непознатият бил въоръжен с железен прът, с който замахвал и се опитвал да удари юриста в главата. Успял само веднъж, тъй като Босев блокирал другите удари с ръце. Щом видял, че атаката му е спряна, злосторникът избягал.

Бомбата, заложена пред гаража на юриста през 2019 г., разби вратата, подпали автомобила му и имаше опасност да взриви газовата инсталация в цялата жилищна кооперация.

Веднага след сигнал за побоя, районът бил блокиран от полиция, но бандитът не бил заловен, не стана ясно и дали е открит прътът, използван при нападението. Вчера от прокуратурата в Монтана съобщиха, че за нуждите на разследването се установяват и изземат записи от камери за видеонаблюдение, текат разпити на свидетели и други процесуално-следствени действия.

Адвокат Босев се занимава с граждански дела - спорове за родителски права и за имоти. Тъй като посегателството срещу него не е за първи път, водеща версия на криминалистите е, че атентатът е свързан с професията му и ще се проверяват клиенти и дела, по които работи.

“Не знаем дали нападението е свързано с неговата професионална дейност като адвокат, но при всички случаи стореното е изключително укоримо и се надяваме полицията да си свърши работата и да разкрие извършителя в най-кратък срок”, заяви председателят на адвокатската колегия в Монтана Жулиета Калчева пред правния сайт “Лекс”.

В нощта на 7 октомври 2019 г. пред гаража на адвокат Босев в жилищната кооперация в Монтана, където е домът му, избухна бомба. Взривът разби вратата и подпали автомобилът вътре, а резервоарът му също експлоадира. Юристът и съседите му бяха евакуирани, тъй като имаше опасност пламъците да стигнат до газовата инсталация в сградата, да я вдигнат във въздуха и да загине някой от обитателите й.

Само след месец - през ноември 2019 г., полицията задържа за престъплението бившия борец Цветан В., по прякор Баджика. Тогава бе съобщено, че мъжът, който имал 17 присъди, взел 500 лв., за да заложи бомбата пред гаража на адвоката. Поръчителят обаче не беше разкрит. Баджика получи присъда от 8 години затвор, а миналата година почина в килията си и отнесе тайната в гроба.

Въпреки разкриването на първия атентат, през 2022 г. адвокат Босев откри бомба, заложена пред входа на вилата му в монтанското село Войници. Той веднага позвънил на полицаи, които му наредили веднага да се отдалечи и вече бил на безопасно разстояние, когато адската машина била задействана. Тя само изпотрошила прозорци и врати на постройката, без да засегне никого. По втория случай не бе разкрит нито извършител, нито поръчител.