На косъм от трагедия: Кола се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе

Автомобил се качи на тротоар, след като се вряза в друг на оживено кръстовище в центъра на Русе. Инцидентът по чудо се размина без пострадали пешеходци. В близост се намира и автобусна спирка.

Нанесени са щети по двата автомобила. Леко е пострадал един от шофьорите, на който парамедици са оказали помощ на място, съобщи БНТ.

Заради пиковия час и интензивния трафик движението в района на улица "Борисова" и булевард "Скобелев" в града беше временно затруднено. Причините за катастрофата се изясняват.