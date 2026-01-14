Пребиха известен адвокат в Монтана

Известен адвокат от Монтана е бил пребит на 13 януари, става ясно от съобщение на прокуратурата. Става въпрос за адвокат Красимир Босев.

По информация от прокуратурата той е със средна телесна повреда - с фрактура на пръсти ръката и мозъчно сътресение.

Нападението е извършено от мъж, който не все още не е задържан. Побоят е станал вчера, в 17:10 часа. Разследващите са иззели записи от камери до местопрестъплението.

От събраните до момента данни по делото е видно, че това не е първият случай на посегателство спрямо пострадалия, като това обстоятелство, както и професионалните му ангажименти, ще бъдат предмет на проверка и анализ в рамките на воденото разследване, съобщава прокуратурата.