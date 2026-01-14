Трамвай блъсна дете в центъра на София

Трамвай е блъснал дете на видима възраст около 10 години. Инцидентът е станал около 13:45 ч. на столичното кръстовище между „Пиротска“ и „Опълченска“, в близост до 18. СУ „Уилям Гладстон“, съобщиха от "Фокус"

На място незабавно са пристигнали полицейски екип и линейка на Спешна помощ. Детето е транспортирано в "Пирогов" с оплаквания от болки в главата и охлузвания в областта на ръката, обясниха от СДВР за NOVA.

Пробата за алкохол на ватмана е отрицателна. Причините за инцидента се изясняват. Движението на автомобили и трамваи в района е временно спряно и в двете посоки.