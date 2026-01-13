Бивш член на ВСС осъди държавата за 280 000 лв.

Обезщетението плащат прокуратурата и Апелативен съд-Пловдив

Пране на пари не е имало

Адвокат Иван Димов бе екстрадиран в Австрия и оправдан

Адвокат Иван Димов - бивш депутат от СДС от края на 90-те години, бивш председател на Сливенския окръжен съд и член на Висшия съдебен съвет до 2009 г., осъди държавата за 280 000 лева. Обезщетението трябва да му платят солидарно две институции - прокуратурата и Апелативния съд в Пловдив, които преди 3 години са го задържали незаконно и са решили да бъде екстрадиран в Австрия.

63-годишният юрист бе арестуван през февруари 2023 г. на път за Сливен в района за град Раковски. Пред медиите случаят бе представен като изключителен героизъм на нашите власти, но бързо се оказа, че те нямат никакви улики срещу именития адвокат, а изпълняват Европейска заповед за арест (ЕЗА) от Австрия, където има дело за пране на пари срещу местни граждани. Още на първото заседание на съда стана ясно, че австрийците наели Димов за адвокат, после в негова служебна сметка са превели пари от банка в Австрия със съвсем легални трансакции. Задачата на Димов е била с тези пари да се разплаща по договори, сключени от неговите клиенти в България.

Въпреки че първоначално Димов бе задържан под стража, Пловдивският окръжен съд отказа да го екстрадира заради неясноти в искането от Австрия. Прокуратурата внесе протест и Апелативен съд- Пловдив нареди изпълнението на ЕЗА през март 2023 г. Димов бе екстрадиран в Австрия, където още през юни същата година получи оправдателна присъда, припомни вчера правният сайт “Лекс”.

Искът на Димов се гледа от Софийския градски съд (СГС). Представители и на прокуратурата, и на Апелативен съд-Пловдив са го оспорвали с мотива, че само по закон са изпълнявали ЕЗА от Австрия и не са обсъждали доказателства за негови евентуални престъпления. Според определението на СГС обаче прокуратурата и съдът не са само “технически посредници” и като представител на държавата, изпълняваща ЕЗА, също носят отговорност за защита на основните права на заподозрения.

Присъдата на СГС не е окончателна и може да се обжалва.