Арест за нигериец, показал фалшив паспорт на летището

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража гражданин на Нигерия, представил неистински документ пред служител на летище „Васил Левски“.

И.А. е привлечен към наказателна отговорност за това, че 09.01.2026 г. около 09,41 часа на летище „Васил Левски“ в гр. София при проверка в изпълнение на компенсиращи мерки на пътници за излизане от страната е представил пред служител на ГКПП-Аерогара София неистинско разрешение за пребиваване на територията на България.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл.316, вр.с чл. 308, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

И.А. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“.

Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на И.А. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софиския градски съд.