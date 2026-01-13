Двама гърци бяха открити мъртви в Хисаря

Полицията в Хисаря разследва смъртта на двама мъже. Издъхналите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани. Образувано е досъдебно производство.

Безжизнените им тела са открити във вторник преди обед на адрес в курортното градче, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни двамата не са забелязвани да излизат. При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие.

Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопление.

Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдението на прокуратурата.

