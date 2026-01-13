Рецидивист, убил мъж с вила, обжалва доживотната си присъда

Спорът бил за жена

Камен Георгиев твърди пред съда, че бил заплашен

56-годишният Камен Георгиев, осъден на доживотен затвор за убийство с особена жестокост на съперник в любовта, поиска по-лека присъда. Той обжалва решението на старогазорските магистрати пред Апелативния съд в Пловдив с мотива, че е бил заплашван и се е защитавал от 38-годишния Милко Георгиев.

“Той ми се надхвърли пиян. Държеше ме за ръката и каза, че ще ме убие. Той ми е имал зъб вътрешно и го е планирал от много отдавна”, каза Георгиев в съдебната зала.

Във фаталния 7 юни 2024 г. Камен и приятелката му гостували във вилата на Милко в местността Бойчо бунар край Стара Загора. Компанията пийнала и домакинът, които бил влюбен в жената, настоял тя да си легне при него.

Това вбесило Камен, той грабнал тухла и ударил няколко пъти Милко по главата, след това го ритнал по стълбите. Отишъл да се преоблече и се върнал, въоръжен с вила. Пробол няколко пъти в гърдите безпомощния вече мъж, оставяйки оръжието си забито в тялото на агонизиращата жертва.

Прокуратурата е категорична, че престъплението е резултат от последователна, целенасочена и ескалираща агресия на Камен. Той е рецидивист, осъждан за кражби, излежал и една ефективна присъда за убийство. Излязъл е предсрочно условно от затвора през 2014 г.

Очаква се решение на апелативните съдии до 2 месеца.