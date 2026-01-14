Започна изслушването на кандидатите за европрокурор

В сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) стартира публичното изслушване на седемте допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България.

Кандидатите са: Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева.

Публичното изслушване е вторият етап от процедурата. След него специалната комисия ще предложи три кандидатури за европейски прокурор. Според регламента тримата номинирани ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет и след това изпратени на компетентните органи на Европейския съюз (ЕС), които ще изберат един от тях.

Европейските прокурори се назначават за шестгодишен мандат. Настоящият първи български европрокурор, Теодора Георгиева, ще завърши мандата си на 29 юли 2026 г. Тя беше временно отстранена заради дисциплинарна проверка, а Димитър Беличев беше назначен за временен заместник.

Специалната комисия по подбора включва: Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия, както и проф. д.ю.н. Георги Митов от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.