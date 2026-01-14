Внимание, клиенти: Изпращат фалшиви фактури за ток, уж от Електрохолд

Електрохолд Продажби уведомява своите клиенти за установени опити за фишинг измами чрез фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия. До момента атаките са насочени предимно към бизнес потребители.

Компанията призовава клиентите да бъдат особено внимателни и да проверяват получените съобщения. Един от основните признаци за измама е, че имейл адресът на подателя е некоректен и понякога съвпада с адреса на получателя. Част от линковете в съобщенията също могат да бъдат подвеждащи.

Електрохолд напомня, че официалните електронни фактури се изпращат само от адреса: [email protected].

При съмнение за фишинг измама клиентите трябва:

- да проверяват имейла на подателя;

- да не отварят прикачени файлове или линкове;

- да не предоставят лични или финансови данни.