Задържаха 20 души за разпространение на наркотици около училища в София

При двудневната акция на Столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението са задържани 20 души, съобщиха от полицията.

Акцент на проверките са били районите около учебните заведения и обичайните места на криминалния контингент.

Италиански гражданин е задържан след наркосделка, впоследствие е установен дилърът и още един човек, присъствал по време на сделката, който е познат на полицията като наркоразпространител.

По време на акцията е задържан и непълнолетен, разпространяващ наркотици. У него са били открити и иззети 14 таблетки екстази, 230 евро и 220 лв. и мобилен телефон. В дома му били намерени още 13 таблетки от същия наркотик. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая".

Още 11 души са задържани с полицейска мярка до 24 часа с малки количества наркотици (хартиени сгъвки и полиетиленови топчета канабис).По случаите се водят бързи производства.

Бързи производства се водят и срещу още петима, задържани на 13 януари в столичните поделения на МВР за притежание на малки количества дрога.