ГДБОП арестува русенец, разпространявал порно с непълнолетни

Служители на ГДБОП установиха и задържаха мъж за притежание и многократно разпространение на порнографски материали, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица.

В хода на оперативните действия са събрани данни и доказателства, че файловете, съдържащи сексуално насилие на непълнолетни, са разпространявани в рамките на около година чрез популярно сред тинейджърите онлайн приложение. Материалите са изпращани от личния акаунт на мъжа до ограничен брой потребители, съобщиха от ГДБОП във фейсбук.

Полицейската операция е проведена на 12 януари 2026 г. на територията на град Русе. Действия по разследването са проведени на 2 адреса. Иззети са електронни устройства, в които са установени стотици материали с детска сексуална експлоатация.

Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем по образуваното досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Русе.