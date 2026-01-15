Обир в София! Арестуваха известни криминални фигури

Двама добре познати представители на криминалния контингент, с прякори Бръмбара и Ширката, бяха задържани в София непосредствено след извършване на поредна домова кражба. Специализираната полицейска операция е проведена в ж.к. „Младост“ от служители на сектор „Кражби“ към СДВР, съобщава NOVA.

Задържаните мъже, на възраст около 40 и 50 години, са били наблюдавани и разследвани в продължение на близо два месеца. Те са действали изключително организирано, използвайки специализирани инструменти и заготовки за отключване на врати.

По данни на полицията изборът на апартамента в конкретния случай е бил „въпрос на късмет“. Крадците са обикаляли и наблюдавали жилищния блок, докато се уверят, че в избраното жилище няма хора, след което са пристъпили към кражбата.

При последвалия обиск е открита значителна сума пари. По оперативна информация групата се е специализирала и в кражбата на златни накити, но при този случай такива не са намерени. Извършителите са били задържани около 9:20 ч. сутринта, веднага след като напуснали входа на обрания блок.

„Лицата са известни на органите на реда, многократно са задържани и осъждани за взломни кражби от жилища“, заяви Иван Райчев, началник на сектор „Кражби“ към СДВР.

Срещу Бръмбара и Ширката е образувано досъдебно производство. Те са задържани за срок от 24 часа.