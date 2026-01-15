7 г. затвор за мъж, причинил смърт на пътя в пияно състояние

Гражданин на България и Турция беше осъден на 7 години лишаване от свобода от тричленен състав на Окръжния съд в Хасково за причиняване по непредпазливост на смърт при катастрофа, извършена в пияно състояние.

Магистратите признаха за виновен 61-годишния Лютви Хасан за пътнотранспортния инцидент, станал на 20 март 2023 г. на пътя Хасково – Димитровград.

Тогава Хасан, който шофирал с 2,03 промила алкохол, застига с колата си и удря в задната част автомобила на Йордан Бозуков (23 г.). Блъснатият автомобил се забива в бетонна стена.

Пострадалият умира след осем дни в болницата.

Обвиняемият още на следващия ден след катастрофата заминава за Турция. На 13 март миналата година той се предаде доброволно на българските власти на граничния контролно-пропускателен пункт "Лесово".

Магистратите веднъж отказаха делото да се води по съкратено съдебно производство.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален "общ" режим.

Сегашната присъда може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Пловдив.