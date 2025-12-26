Седем души пострадаха в катастрофа край Монтана

Седем души са пострадали при пътен инцидент, станал навръх Коледа около 9:20 ч. на път II-81 между селата Долно Церовене и Пишурка, област Монтана.

Лек автомобил, управляван от 64-годишен от село Расово, е катастрофирал с друг, шофиран от 32-годишен мъж от същото населено място.

Пострадал най-тежко е по-възрастният шофьор, който е с множество фрактури на гръбначния стълб и е настанен за лечение в отделението по ортопедия на монтанската болница. Останалите пострадали са приети в хирургично отделение. Сред ранените са 4-годишно дете с фрактура на ляв крак и 57-годишна жена със съмнение за счупени ребра.

32-годишният шофьор, неговата съпруга и двете им деца са оставени под лекарско наблюдение.

На мястото на произшествието е извършен оглед.

Образувано е досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.