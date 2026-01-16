Повдигнаха обвинение на сина на Атанас Бобоков

Още по темата: Хванаха сина на Атанас Бобоков с над 100 грама дрога 16.01.2026 12:21

Окръжната прокуратура в Смолян повдигна обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама.

Престъплението е по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Наркотикът е открит в колата му при рутинна полицейска проверка на 15 януари 2026 г. в курортен комплекс "Пампорово". Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, съобщават от прокуратурата.

В най-скоро време Окръжна прокуратура - Смолян ще внесе искане пред съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Божидар Бобоков.

Арестът е част от засилените действия на полицията и прокуратурата срещу разпространението на наркотици в Смолянска област, включително в курортните комплекси. Статистиката на МВР - Смолян показва, че през 2025 г. са регистрирани 118 престъпления за държане на наркотични вещества, а случаите на разпространение са 8 с 5 осъдителни присъди.