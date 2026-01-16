На автомагистрала "Хемус": Спипаха варненец с контрабандни цигари за 24 000 лв.

Контрабандни цигари на стойност близо 24 000 лв. откриха и иззеха служители на отдел "Икономическа полиция" и екип на Специализираните полицейски сили в ОДМВР-Варна при акция на автомагистрала "Хемус".

В 07:55 часа след проведени множество оперативно-издирвателни мероприятия униформените спрели лек автомобил, управляван от 62-годишен варненец. В багажника на колата намерили 6 кашона с 60 000 къса цигари от различни марки и без акцизен бандерол.

Нарушителят е задържан за 24 часа. Той е криминално проявен, многократно осъждан и с висящо досъдебно производство за същото престъпление. По случая е образувано ново, а проверките за пресичане на контрабандата и ограничаване на щетите за бюджета ще продължат, предупредиха от ОДМВР-Варна.