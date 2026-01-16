Прокуратурата разследва палеж при пожара, в който загинаха три жени

Още по темата: Пожар лумна в София, има три жертви 16.01.2026 07:58

Софийската градска прокуратура води (СГП) разследване за палеж относно пожара от тази нощ в столичния ж.к. "Свобода", при който загинаха три жени, съобщиха от държавното обвинение. Действията по разследването се водят от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Жертвите са жена на 74 години и двете ѝ дъщери – на 51 и на 46 г.

Извършват се аутопсии и разпити на свидетели. Приключен е втори оглед на местопроизшествие, извършен веднага щом условията на мястото са позволили. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза, посочват от СГП.