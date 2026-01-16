Пожар лумна в София, има три жертви

Още по темата: Пожар с тежко пострадали в София 15.01.2026 10:09

Пожар избухна в столичния квартал „Свобода“ тази нощ, 16 януари. Инцидентът взе три жертви. Един човек е в "Пирогов" с изгаряния.

По първоначална информация е започнала евакуация на живеещите в блока, който е шестетажен с общо четири входа. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена. Друго семейство от входа е било изведено безопасно и е настанено в кризисен център.

Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа.

Огънят е избухнал около 3:00 часа сутринта. По данни на МВР пламъците най-вероятно са тръгнали от зарядно устройство.

Жертвите са майка на възраст между 70 и 80 години и нейните две дъщери, които са на около 50 години. Те не са живеели в апартамента, от който е тръгнал огънят, а са загинали от вдишване на гъст дим в стълбището по време на евакуацията.