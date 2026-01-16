„Пирогов“ с първа информация за пострадалия при пожара с жертви в София

Още по темата: Пожар лумна в София, има три жертви 16.01.2026 07:58

Пострадалият при пожара тази нощ в ж.к. "Свобода" е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов”, съобщиха от лечебното заведение.

Той е с инхалация на пушечни газове и изгаряне по лицето. Остава за лечение в Клиника "Токсикология" на болницата.

При пожара загинаха три жени, потвърдиха за БТА от СДВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Огънят е избухнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок, като целият вход е бил евакуиран.

Едно семейство е временно настанено в кризисен център, уточниха от пожарната.