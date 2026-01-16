Взрив на сделките с жилищни имоти

Повече са сделките с имоти както в най-големите, така и в по-малките населени места

Реализираните продажби в столицата са нараснали с над 16 на сто

Увеличение с 11,2% общо за страната

Приемането на еврото разпали желанието на хората да купят жилище. Търсенето на имоти в София и в другите големи градове беше изключително активно през миналата година, а една от причините за това беше именно очакването за влизане в еврозоната. Много хора очакват, че след приемане на еврото жилищата ще поскъпнат още повече и затова бързаха да сключат сделка до края на миналата година. Реализираните покупки на имоти в София от октомври до декември 2025 г. са рекордни за четвъртото тримесечие от годината за последните 17 години - за периода от 2008 г. насам, показват данни на Агенцията по вписвания.

От октомври до декември в столицата са регистрирани 12 156 сделки с имоти, което е увеличение с 16,4% спрямо отчетените 10 441 продажби за същия период на предходната година. Спрямо предходното тримесечие ръстът на сделките в София е с 31,6 на сто. Подобна е ситуацията и в редица други големи и малки градове в страната. Реализирани са повече сделки с имоти както в най-големите градове на страната, така и в редица по-малки населени места. Това показва, че има активно търсене не само на апартаменти в най-големите градове, а и на селски и ваканционни имоти. Редица хора в по-малките градове също купуват жилища, защото искат да живеят в по-хубав дом, както и да инвестират парите си в недвижима собственост, за да ги предпазят от инфлацията.

Общо в шестте най-големи града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора регистрираните продажби на имоти през четвъртото тримесечие на миналата годината са 27 661. Това е с 16,4 на сто повече спрямо същия период на предходната година, която също беше изключително добра за пазара на имоти. От тези шест града най-голям е ръстът на сделките в Пловдив. В града под тепетата за тримесечието са реализирани 6038 сделки, което е увеличение с 34 на сто на годишна база. В резултат Пловдив се изкачва на второ място след София по брой на сключените сделки. На второ място по ръст на продажбите на имоти е София. На трето място е Стара Загора, където увеличението на продажбите е с 12,3%, а регистрираните сделки са 1297. На четвърто място е Русе с 11,7 на сто повече покупки и 1379 реализирани сделки. На следващите места по увеличение на сделките са Бургас с 11% и 2500 продажби и Варна с 2,9% и 4291 сделки за едно тримесечие.

Общо за цялата страна през тримесечието са реализирани 67 175 сделки с имоти, показват данни на Агенцията по вписванията. За същия период на предходната година броят на сделките е 60 429, като увеличението на продажбите е с 11,2 на сто. По принцип последното тримесечие на годината е най-активно на пазара на имоти и 2025 г. не прави изключение. Спрямо предходното тримесечие сделките с имоти в страната нарастват с 15,5 на сто.

Има голяма разлика по отношение на движението на пазара на имоти в различните градове на страната. Регистрираните сделки в службите по вписванията през тримесечието в 49 града са с над 10% повече спрямо същия период на предходната година. Това показва, че в тези населени места купувачите са много активни. Най-голям ръст на сделките с имоти е регистриран в службата по вписванията в град Гълъбово. За едно тримесечие там са вписани 123 продажби на имоти, което е с над 86% повече спрямо година по-рано. В топ три на населените места по ръст на сделките влизат Момчилград и Трън, където увеличението на сделките е съответно с 42,7% и 37,5%. На четвърто място по ръст на сделките е службата по вписвания в Елена с 34,7 на сто и 198 сделки. На пето място е Пловдив.

За година повишението на цените е с над 15%

България в топ три по поскъпване на имотите

Ръстът на цените изпреварва инфлацията

България е сред страните от ЕС с най-голямо поскъпване на имотите за година и за период от 10 години.

България се намира сред топ три на страните от ЕС по поскъпване на жилищата, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. През третото тримесечие на миналата година цените на имотите в страната ни са с 15,4 на сто по-високи спрямо същия период на предходната година. По-голямо е поскъпването на жилищата само в Унгария (+21,1%) и Португалия (+17,7%).

Много близо до нас по покачване на цените на жилищата са Хърватия с 13,8%, Словакия с 13,4%, Испания с 12,8%, Чехия и Литва с по 10,8%. Общо за държавите от ЕС поскъпването е с 5,5 на сто за година. Покачване на цените на жилищата има във всички държави от ЕС, с изключение на Финландия, където е отчетен спад с 3,1 на сто.

От Евростат са изчислили и каква е промяната на цените на жилищата спрямо инфлацията. През 2024 г. жилищата в България са поскъпнали с 11% повече от инфлацията. По този показател само Полша е пред нас, където повишението на цените на имотите е с 11,2 на сто над инфлацията. От 2014 г. насам жилищата в страната ни поскъпват повече от инфлацията, което показва че покупката на имот е добра инвестиция. Изключение прави само 2022 г., когато инфлацията достигна рекордните 16,9 на сто.

Между 2016 и 2021 г. цените на жилищата са се увеличавали всяка година повече от инфлацията в поне 24 от 27-те държави от ЕС, показват данните на Евростат. През 2022 г. и през 2023 г. цените на жилищата са се увеличили повече от инфлацията съответно в 18 и 6 държави от ЕС. През 2024 г. цените на жилищата са се увеличили повече от инфлацията в 20 държави от ЕС.

В рамките на 10 години, през третото тримесечие на 2025 г. спрямо 2015 г., цените на жилищата в ЕС са нараснали с 63,6%, а наемите - с 21,1%. През този период цените на жилищата са нараснала над три пъти в Унгария (+275%) и над два пъти в 11 държави от ЕС, като най-голямото увеличение е в Португалия (+169%), Литва (+162%) и България (+156%). Финландия е единствената страна, където цените на жилищата са намалели през този период (-2%). През същия период наемите са се увеличили във всички 27 страни от ЕС, като най-голямото покачване е в Унгария (+107%), следвана от Литва (+85%), Словения (+76%), Полша (+75%) и Ирландия (+74%).

Във Велинград сделките нарастват с 25 на сто

Голям е интересът към планински и морски курорти

В Каварна има 20% увеличение

Голям е интересът на купувачите към имоти в планински и морски курорти.

Нараства интересът към имоти в планински и морски курорти, показват данни на Агенцията по вписванията. Например в службата по вписванията в Чепеларе са регистрирани 162 сделки за последното тримесечие на миналата година, което е увеличение с 31,7% на годишна база. Добре е да бъдат отбелязани и службите по вписванията във Велинград (395 сделки за едно тримесечие, +24,6%), Разлог (1179 сделки, +23,5%), Котел (109, +21,1%), Бяла (353 продажби, +20,5%) и Каварна (334 сделки, +20,1%).

В данните на службите по вписванията влизат реализираните сделки не само в съответните градове, а и в селата около тях. Покупките на селски къщи и ваканционни имоти нараснаха след пандемията, като тази тенденция продължава и досега. Причините за това са много. От една страна хората виждат предимствата да имат втори дом по-близо до морето или просто в район с красива природа, където винаги могат да отидат със семейството си. Много хора, които могат да работят дистанционно, предпочетоха да се отдалечат от големите градове. А освен това покупката на къща е чудесна инвестиция. При високата инфлация и ниските лихви по депозитите в банките много хора решават да спасят парите си като ги вложат в имот. Ако нямат достатъчно налични пари за покупка на хубав апартамент в голям град, взимат и банков кредит или се насочват към имот в по-малко населено място, където цените са по-ниски.

Взимат рекордни кредити за покупка на имоти

Очакват повишение на цените с между 6 и 10 на сто

3800 евро за кв. метър в центъра на София

Поскъпването на жилищата ще продължи и през настоящата година, категорични са брокери.

За настоящата година прогнозите са цените на жилищата да продължат да нарастват и поскъпването да бъде между 6 и 10 на сто, коментират брокери. Очакванията са пазарът да се успокои след като вече сме в еврозоната, а купувачите да имат повече време при избора на най-подходящото за тях жилище. Същевременно нарастването на доходите, ниските лихви по банковите заеми и инфлацията ще продължат да бъдат сред основните фактори за поскъпване на жилищата.

През ноември миналата година отпуснатите от банките нови заеми за покупка на имоти от граждани са в размер на 1,111 млрд. лв., показват последните данни на БНБ. Това е ръст с над 20 на сто спрямо същия месец на предходната година. Много активно беше взимането на заеми и през октомври, когато банките са отпуснали ипотеки в размер на 1,215 млрд. лв.

Годишният процент на разходите (ГПР), който освен лихвата включва и всички такси на банката, по новите жилищни заеми е средно 2,86%, показват данните на БНБ за ноември, като има незначителна промяна спрямо същия месец на предходната година.

Средната цена на двустайните апартаменти в центъра на София е близо 3800 евро за кв. метър, показват данни на компания за недвижими имоти. В някои от най-желаните райони на столицата цените са още по-високи. Например в кв. “Яворов” средната цена е около 3900 евро за квадрат, а в “Изгрев” е над 4200 евро за кв. метър. Цените в отделните квартали до голяма степен зависят и от това какви имоти излизат на пазара, дали са нови апартаменти в начален етап на строителство, дали са напълно завършени, дали са в луксозна сграда или в по-обикновена кооперация.