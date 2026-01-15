Лимити изкараха спешната болница във Варна на протест

Държавната субсидия е мизерна, коментираха медиците

Лекари, сестри и санитарки получиха само основни заплати

Лекари, медицински сестри и санитарки от варненската МБАЛ “Св. Анна” излязоха на протест, след като получиха само основните си заплати, без заработените допълнително по клинични пътеки възнаграждения, тъй като здравната каса спря да плаща за надлимитна дейност.

С плакати “Стига робство в бели престилки”, “Спасяваме животи, а мизерстваме”, “Призванието не плаща сметки”, хората възроптаха срещу държавната политика, която от години неглижира проблемите в здравеопазването и ги поставя в унизително положение. На протеста стана ясно, че специализантите са получили 1100 лв., лекари със специалност - малко над 1500 лв., началници на отделения - 2300 лв., а медицински сестри с дълъг стаж - 1250 лв.

Изпълнителният директор д-р Красимир Петров (вдясно) подкрепи протеста на колегите си и предупреди, че ако държавната субсидия за спешност не бъде увеличена, ще има недоволство и в други болници.

“Без добавките по клинични пътеки на практика възнагражденията ни намаляха с 50%. Имам много спасителни варианти, но искам да продължа да работя в тази болница. Аз не влагам политически пристрастия в това, което правя, искам моята болница да продължи да функционира по нормален начин”, каза д-р Борислав Чалъков, който има 15 г. трудов стаж. Като вулгарно определи отношението на държавата към работещите в спешните болници медицинската сестра Наташа Иванова, която от 32 г. работи в МБАЛ “Св. Анна”. “Ние сме основата на здравеопазването - санитарите, сестрите и лекарите. Крайно време е да се разбере, че работата в едно отделение е екипна, зависими сме един от друг. Най-лошото е, че всичко рефлектира върху пациентите, защото пада качеството на лечение и грижа, а то трябва да е водещо”, обясни тя.

Причината за колапса е недофинансирането от Министерството на здравеопазването и намалелите приходи от здравната каса, каза изпълнителният директор на МБАЛ “Св. Анна” д-р Красимир Петров, който подкрепи колегите си. По думите му за година НЗОК не е платила на болницата 1,3 млн. лв. за реално извършена дейност, а субсидията от МЗ за преминал спешен болен е крайно ниска - едва 46 лв.

“От касата месечно заработваме около 2,2 млн. лв., субсидията е близо 500 000 лв. За възнаграждения през последната половин година отиват средно по 2,6 млн. лв. месечно, за да задържим хората, защото тук трудът е най-неблагодарен и тежък. Сега не разполагаме с тези средства за обичайните доплащания за дежурства и повишена натовареност, а не можем да спрем работа, да си избираме пациентите и да правим само планови операции, защото спешният център е денонощно пълен с хора от целия регион и няма върнат болен. По презумпция спешните болници са губещи. Нашите дългове са около 5 млн. лв. Изплащаме заем, в момента искаме рефинансиране”, обясни д-р Петров.

Той бе категоричен, че като елемент от националната сигурност спешните болници като МБАЛ “Св. Анна” трябва да получат специален статут и субсидията им трябва да се увеличи. “Настоявам за това от 2009 г., но без особен ефект. Многократно съм пращал писма в здравното министерство. Ако то иска да запазим същия обем на дейност, задължително трябва да промени размера на субсидирането. В противен случай ще бъдем принудени да започнем да правим съкращения, което е крайно неприятен вариант, тъй като всички структури са от значение при оказването на спешна помощ”, посочи д-р Петров.

Той допълни, че изработената надлимитна дейност обичайно се заплаща от касата след заведени дела, но минават месеци, а персоналът не може да разчита само на ниските основни заплати. Директорът на МБАЛ “Св. Анна” прогнозира, че скоро недоволство ще има и в други болници в страната, особено предвид факта, че няма приет държавен бюджет.