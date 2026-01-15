ВиК-Варна обяви ученически конкурс за рисунка на тема „Водата е дар! Запази я!“, посветен на Световния ден на водата - 22 март. Инициативата е част от информационната и образователна кампания за отговорно и разумно използване на водните ресурси, съобщиха от дружеството.

Конкурсът се реализира в партньорство с общините от областта и близо 60 училищни ръководства и ще се проведе от 15 януари до 23 март. В него могат да участват деца от 1 до 12 клас, които ще бъдат разпределени в три възрастови групи. Всеки може да представи своя оригинална рисунка, изработена в художествена техника по избор. Творбите трябва да интерпретират значението на водата за живота, идеи за пестенето й, личната отговорност към природата и бъдещето на планетата. До класиране обаче няма да се допускат дигитални рисунки.

След предварителна селекция в училищата всяко от тях ще изпрати по една творба до 1 март. Оценяването ще извърши жури с участието на представители на ВиК, художници, преподаватели по изобразително изкуство и експерти от образователни и екологични институции. Всички участници ще получат грамоти, а в трите възрастови категории ще бъдат определени първа, втора и трета награда, както и поощрителни. Официалното награждаване и изложбата на отличените рисунки ще се проведат на 23 март.

С инициативата „Водата е дар! Запази я!“ ВиК-Варна отправя покана към институциите и обществото да обединят усилия в името на екологичното възпитание на децата и опазването на водата като безценен ресурс, уточниха организаторите.