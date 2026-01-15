Добрич обявява грипна епидемия

Онлайн обучение за учениците от 19 до 23 януари

Област Добрич да бъде в грипна епидемия от 19 до 23 януари. Решението е взето днес на заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, като е изпратено за одобрение от здравното министерство, съобщи радио "Добруджа".

Вчера Регионалната здравна инспекция обяви, че случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в областта са се увеличили през изминалата седмица. В периода 5 януари – 11 януари са регистрирани 144 случая, а заболеваемостта за областта е достигнала 207,02 на 10 000 души.

Предложението на щаба е от 19 до 23 януари учениците да преминат към онлайн обучение, обясни за радио „Добруджа“ д-р Стелиян Щерев – член на областния щаб.

Освен това за периода на грипна епидемия ще бъдат в сила и редица временни противоепидемични мерки на територията на област Добрич.

В болниците да се спрат свижданията, плановите операции, имунизациите на деца, както и детските консултации.

Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол.