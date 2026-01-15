Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5% от януари, обяви Теменужка Петкова

"Заплатите в бюджетната сфера от 1 януари ще бъдат увеличени с по-благоприятния за работещите процент на инфлацията - 5 процента", обяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Тя обясни, че след приемането на т.нар. удължителен бюджет, който предвижда еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, Министерството на финансите е отправило официално запитване до Националния статистически институт (НСИ), за да получи данни за размера на инфлацията.

"Информацията, която получихме в рамките на днешния ден от страна на НСИ, показва, че индексът на потребителските цени съгласно националната методология към края на 2025 г., към 31 декември 2025 г. е 5 процента, а хармонизираният индекс на потребителските цени, този индекс, по който се измерва инфлацията във всички държави членки на ЕС и по който те се сравняват, е 3,5 процента", каза Петкова.

Тя съобщи, че правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани, като индексира еднократно възнагражденията на всички с 5 процента.