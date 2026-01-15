Огромен гейзер бликна във варненски квартал след ВиК авария

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна
Огромен гейзер бликна вчера, 14 януари, във варненския кв. „Бриз“, след като служители на строителна компания спукаха магистрален водопровод сутринта.

Мощният фонтан „окъпа“ съседните кооперации и образува кални водопади по стръмните улици в баровския квартал, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

От ВиК-Варна съобщиха, че водоподаването в части от квартала и в съседната местност Св. Никола е спряно до 22,30 часа, когато се очаква да бъде отстранена крупната авария.

Тя не е първа в тази зона на кв. „Бриз“. През пролетта на 2023 г. при идентично спукване на магистралния водопровод бяха наводнени и части от бул. „Васил Левски“, а улица в квартала пропадна.

