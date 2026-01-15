Огромен гейзер бликна във варненски квартал след ВиК авария

Огромен гейзер бликна вчера, 14 януари, във варненския кв. „Бриз“, след като служители на строителна компания спукаха магистрален водопровод сутринта.

Мощният фонтан „окъпа“ съседните кооперации и образува кални водопади по стръмните улици в баровския квартал, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

От ВиК-Варна съобщиха, че водоподаването в части от квартала и в съседната местност Св. Никола е спряно до 22,30 часа, когато се очаква да бъде отстранена крупната авария.

Тя не е първа в тази зона на кв. „Бриз“. През пролетта на 2023 г. при идентично спукване на магистралния водопровод бяха наводнени и части от бул. „Васил Левски“, а улица в квартала пропадна.