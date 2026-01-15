Далечна експедиция: Доктор заби знамето на Бургас на Антарктида

Кален е за далечни мисии от баща си

Бургаското знаме се развя на Антарктида. Флагът с логото на Общината бе издигнат там от известния специалист по кожни болести и университетски преподавател доц. д-р Карен Мануелян. Лекарят от Бургас е част от българската експедиция на Ледения континент.

Мануелян е бил изключително полезен за колегите си и с разяснения за въздействието на мразовитите температури върху организма и в частност върху кожата, разказаха негови близки. Той е закален за подобни далечни мисии от баща си – доайена на бургаското здравеопазване д-р Лорис Мануелян. Самият Мануелян-старши е участвал в редица далечни плавания.