Габрово с две хеликоптерни площадки за въздушни линейки

Второ болнично вертолетно летище в Габрово беше открито от министъра на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

Площадката е в местния филиал на частната болница МБАЛ „Свети Иван Рилски“. Вертолетът направи демонстративен полет между двете площадки, излитайки от вече откритото летище в държавата Областна болница.

Той съобщи, че към момента в България вече има четири медицински хеликоптера, като петият се очаква до края на този месец, а до края на август флотилията трябва да нарасне до общо осем машини. По думите му това ще позволи изграждането на мрежа от осем оперативни бази, които да покриват територията на цялата страна.

„С подобна флотилия ще бъде покрита територията на цялата страна и ще можем да кажем, че имаме способност да реагираме в така наречения „златен час“ за всяко спешно състояние, което изисква адекватна болнична намеса“, заяви Караджов.