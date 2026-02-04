Профилактика ограничава ръста на пациентите с онкологични заболявания във Варна

Водещи диагнози остават карциномите на стомашно-чревния тракт и на кожата

Дългогодишната програма за насърчаване на профилактиката и ранното откриване на ракови и предракови състояния ограничава ръста на новорегистрираните пациенти с онкологични заболявания. За миналата година са били 2837, а през 2024 г. - 2710, съобщиха от варненската Онкоболница в Световния ден за борба с рака - 4 февруари.

И през 2026 г. здравното заведение ще кандидатства за участие по финансираните от Община Варна профилактични здравни програми. Предвидени са и периодични профилактични кампании за най-често срещаните онкозаболявания. Такива са били карциномите на стомашно-чревния тракт и на кожата. При жените най-често срещан е ракът на гърдата, а при мъжете - на простатата. От болницата отчитат, че миналата година екипът й е извършил 1673 операции и 41 347 прегледа в диагностично-консултативния блок.

До месеци предстои доставката на нов линеен ускорител. Ще продължи и подкрепата на стартиралата преди година кампания „Уникални и единни“, фокусирана върху грижата за хората и тяхното поставяне във фокуса на здравеопазването чрез посланието „Лекувайте човека, а не само болестта“. От болницата припомниха, че от близо 10 години оказват психо-социална подкрепа на пациентите и техните близки като част от лечението и отчетоха, че този комплексен подход дава мотивиращи резултати.