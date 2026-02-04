Жечо Станков: Започваме извънредни проверки заради високите сметки за ток

Още по темата: Хиляди домакинства получиха шокиращи сметки за ток - Каква е причината 04.02.2026 09:38

Повярвайте ми, ще приложим цялата строгост на закона

Във връзка с обществената информация за сметките за електроенергия, с колегите от КЕВР още от началото на седмицата сме в контакт. Това заяви енергийният министър в оставка Жечо Станков.

„От днес стартират извънредни проверки на електроразпределителните дружества, както и на крайните разпределители,съотносими към сметките на битовите потребители за електрическа енергия.“

Министърът отбеляза, че всеки случай ще бъде разгледан поотделно.

„Ще обърнем специално внимание дали сметките за ток са засечени в 30-дневен период, а не както беше в миналото, когато два месеца бяха включвани в една сметка. Ще проверим много внимателно качеството на електроснабдяването – дали домакинствата са получили необходимото качество.“

„Повярвайте ми, ще приложим цялата строгост на закона“, увери енергийният министър.