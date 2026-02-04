Жечо Станков: Започваме извънредни проверки заради високите сметки за ток

Във връзка с обществената информация за сметките за електроенергия, с колегите от КЕВР още от началото на седмицата сме в контакт. Това заяви енергийният министър в оставка Жечо Станков.
„От днес стартират извънредни проверки на електроразпределителните дружества, както и на крайните разпределители,съотносими към сметките на битовите потребители за електрическа енергия.“
Министърът отбеляза, че всеки случай ще бъде разгледан поотделно.
„Ще обърнем специално внимание дали сметките за ток са засечени в 30-дневен период, а не както беше в миналото, когато два месеца бяха включвани в една сметка. Ще проверим много внимателно качеството на електроснабдяването – дали домакинствата са получили необходимото качество.“
„Повярвайте ми, ще приложим цялата строгост на закона“, увери енергийният министър.