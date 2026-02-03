Зеленият октопод наднича в хижата Петрохан

Министерството на околната среда и водите е сключило споразумение за охрана на зоните от Натура 2000 и защитените територии със съмнителна неправителствена организация, основана месец преди подписването. За това алармират от риболовен клуб „Балканка“, цитирани от Еко Новини.

НПО-то с гръмко име „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“ вече охранява територията около хижа Петрохан, която се оказва собственост на член на управителния съвет на неправителствената, но национална, агенция. Агенцията, която на официалната си страница има графа "вход за служители", се оказва, че всъщност няма нито дейност, нито служители.

Споразумението е подписано лично от министъра на околната среда и водите и вицепремиер по климата Борислав Сандов.

Гардовете, които са с неясни правомощия, вече спират туристи в района на хижата и не им позволяват да преминават към Тодорини Кукли. Действия, които са напълно в разрез със закона, тъй като ограниченията в зоните от Натура се определят от Планове за управление, които не забраняват дейности като планински туризъм.

Интересно е, че от сайта на въпросната т.н. „Национална агенция“ става ясно, че тя работи в сътрудничество с няколко други неправителствени организации, също създадени в началото на 2022г. Това са неправителственият „Европейски институт за биоразнообразие“, който е създаден на 12.01.2022г. и ще обучава рейндъри. Друг партньор е европейският Институт за Карстови и Хидрогеоложки Изследвания - Е. А. Мартел, основан на 13.01.2022г. от основателя на предходния Европейски Институт и на „Националната Агенция“.

„Още по-интересното е, че единият от основателите на Националната Агенция Е придобил от министерство на земеделието едно парцелче от малко над 5 /пет/ декара около хижата Петрохан. Това придобиване е станало на 13.12.2021 - в деня на встъпването в длъжност на новото правителство, а цената за петте декара е цели 4928 левчета“ става ясно от разкритията на „Балканка“.

Очевидна е връзката с познатата мрежа Зеления октопод. Зеленият октопод доби публичност като наименование, с което обществеността нарича многобройните екологични НПО. Дейността на тези, финансирани от чужбина сдружения, е насочена главно към усвояване на еврофондове и блокиране – по лобистки или политически причини – на десетки важни за държавата, живота и здравето на хората инфраструктурни проекти.

Съмнително е и това, че на сайта неправителствената „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“ до преди няколко дни фигурираха снимки на рейнждъри с униформи и защитно облекло. Проверка показва обаче, че въпросните снимки са резервата от „Форт Макей“ в Канада.

От всичко това става ясно, че няколко неправителствени организации, създадени в началото на годината, закупили предварително хижа и земя около нея, ще извършват някакъв контрол, който е напълно неясен. Ще обучават и горски рейнджъри, които да го осъществяват.

В същото време, въпреки че има дейности, които са забранени в зоните от Натура, то планинският туризъм и свободният достъп не са сред тях и подобни неправителствени организации нямат никакви правомощия да спират достъпа на хора. Освен това голяма част от зоните от Натура са частна собственост и МОСВ няма правомощията да се разпорежда с тях. Те попадат под действието на Планове за управление, които имат определени режими и ограничения.

„Става ясно, че в цялата работа има нещо фалшиво, а зад нея седи някой със страшно много пари. Очакваме с интерес да разберем как точно ще се възстановяват разходите им досега“ заявяват от риболовен клуб Балканка.

Остро към подписаното споразумение реагира и Асен Личев - бившият екоминистър в служебното правителство на Стефан Янев.

Той попита министъра на околната среда и водите Борислав Сандов дали „новосъздадената на 13 януари 2022 неправителствена, но Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии, с която ти си сключил споразумение за "осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазването на околната среда и защитените зони...", е поела и защитата на небето(с хеликоптери) над Защитените Територии“.