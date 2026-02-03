Васил Терзиев ще представи проекта за обновяване на 104 ОУ "Захари Стоянов"

Част от инициативата „Училището - сърцето на квартала“

Кметът на София Васил Терзиев ще представи утре проекта за обновяване на 104 ОУ “Захари Стоянов”.

Проектът е третият в рамките на инициативата „Училището - сърцето на квартала“, чиято цел е да превърне училищните пространства в отворени, зелени и вдъхновяващи места за учене, спорт, култура и срещи на общността.

Проектът за 104 ОУ “Захари Стоянов” предлага цялостна визия за модерно училище, съобразено със съвременните образователни практики, безопасността на децата и активното участие на местната общност.

По време на събитието ще бъдат представени визуализации на проекта, следващите стъпки по неговото реализиране, както и възможностите този модел да бъде приложен и в други столични училища.