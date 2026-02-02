АПИ с важна информация за винетките, фалшиви сайтове надуват цените

Националното тол управление информира всички потребители, че винетки могат да бъдат купени от www.bgtoll.bg, мобилното приложение и официалната партньорска мрежа.

Апелът към гражданите е да бъдат внимателни, тъй като в интернет има и фалшиви сайтове.

Последният, за който са сезирани компетентните органи и са предприети действия за разследване и установяване на извършителите на измамата, е сайтът: bg-toll.com.

Поради очаквания повишен интерес към новата дневна винетка, която ще се продава от утре – 3 февруари, и изтичането на голям брой годишни винетки е необходимо гражданите да са внимателни и да ползват официалните канали за покупка:

- Интернет страницата на Националното тол управление: www.bgtoll.bg;

- мобилното приложение BGTOLL;

- терминалите за самотаксуване в търговски обекти, посочени на страницата на НТУ (https://www.bgtoll.bg/e-vinetka);

- на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“;

- партньорската мрежа, обявена на сайта на НТУ - https://www.bgtoll.bg/za-nas/partniorska-mreja

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева.

Цените са фиксирани и не се начислят никакви допълнителни или административни такси:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.