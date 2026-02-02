Изтичат стотици хиляди винетки, въвеждат и еднодневна

През февруари изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, напомнят от Агенция „Пътна инфраструктура“. Шофьорите трябва да проверят срока на своите винетки, за да избегнат глоби при движение по републиканската пътна мрежа.

От 00:00 часа на 3 февруари в сила влиза и новата еднодневна винетка на цена 4,09 евро. Тя ще важи за леките автомобили до 3,5 тона, както и за ремаркета, каравани и къмпинг автомобили от категория М1, независимо от технически допустимата им максимална маса.

Еднодневната винетка ще бъде валидна 24 часа от момента на активиране. Тя може да бъде закупена онлайн чрез сайта на тол управлението или мобилното приложение, както и на гише или от терминалите за самотаксуване.

Цените на винетките остават без промяна през тази година. Те се изписват едновременно в евро и левове, като електронните плащания се извършват в евро.