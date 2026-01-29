КНСБ: 2812 лв. месечно трябват на тричленно семейство за нормален живот

Данните синдикатите сочат, че необходимата сума се е покачила с 6% на годишна база

2812 лв. или 1438 евро е необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство у нас - двама възрастни, които работят, както и едно дете под 14-годишна възраст. Това съобщиха от КНСБ. От Конфедерацията на синдикатите публично обявиха разчетите си за стандарта на живот през 2025 г.

Данните сочат, че доходът за издръжка нараства по-бързо в сравнение със същия период на миналата година,.

Необходимият за издръжка доход се повишава с 1% на тримесечна база и 6% на годишна база, отбеляза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това ще рече, че 159 лв. повече са нужни за тричленно домакинство през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

Олекнал джоб

"Хората продължават да усещат все по-видимо, че цените не са по джобовете им. Когато една група стоки е два пъти по-скъпа от това, което ти получаваш спрямо всякакви величини, няма как да е нормална тази цена. Заплатите растат с двуциферени темпове на годишна база с 14-15% през годините, но всъщност истинският, реалният растеж от ковид насам, всичко е малко над 22% реален растеж, като изчистим общата инфлация. Но тези стоки, които растат по-бързо създават усещане, че доходите не растат с необходимите темпове и поради това издръжката на живот я получават по-малко от половината българи, които работят на пълен работен ден", коментира Димитров.

Синдикатите направиха важното уточнение, че нетен доход са парите, които човек получава на ръка след всички удръжки и по-конкретно след данък общ доход, осигуровки (пенсионни, здравни, социални), други задължителни удръжки.

Скъпотия до шия

Цените на хранителните продукти в България остават сред най-високите в Европейския съюз (ЕС), докато страната ни е с най-ниското ниво на заплащане, подчертаха още от КНСБ.

От синдиката настояват за ръст на заплатите с минимум 10% в частния сектор, като се смята, че това ще компенсира ръста на заплатата за издръжка за последната година.

По думите на социалните експерти това ще позволи и да се повиши покупателната способност на работещите. От КНСБ настояха за бързо приемане на редовен бюджет за 2026 г., в който да се гарантира 10% ръст на разходите за персонал.