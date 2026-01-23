С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари, отчитат от КНСБ

Малката потребителска кошница (МПК) достигна до 58,80 евро през януари. Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст. Това обяви на пресконференция заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова. Тя представи данните на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница през първите седмици след въвеждането на еврото.

Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните през декември м.г.

По-значително увеличение има при домати (15,2%) и краставиците (5,5%), каза Иванова. Тя отбеляза и ръста в цената картофите – 6,5%. По-отчетливо е и покачването на цената на охладено пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките и ориза.

Има увеличение и на кафе еспресо в чаша с близо 6% в магазини или малки търговски обекти, съобщи Иванова. Ръст има и при минералната вода с 5,6%. Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, не толкова от обективни фактори, тъй като при цените на кафето на международните пазари има задържане на цената, коментира тя.

Спрямо юни 2025 г. нарастването на МПК е с 3,6%, като по-силно изразен ръст има при охладеното пиле – с 11%. При хляба ръстът е близо 5%, което според президента на КНСБ Пламен Димитров е сериозно. Той посочи, че това поскъпване е необяснимо. Според него необяснимо е и сериозното отклонение при цените на дребно и на едро. Надценката на продуктите е в диапазон 19,4% - 114% на стоките при търговия на дребно, съобщи Димитров. Запазват се съществените различия по райони на редица ключови стоки, добави той.

В малките търговски обекти продължават да се поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги при 9 от 17-те наблюдавани позиции, казаха от КНСБ.

Малката потребителска кошница в България продължава да е с 10 евро по-скъпа от тази в Румъния и поне с 6 евро по-скъпа от тази в Хърватия, обяви Димитров. При положение, че заплатите в тези две държави са по-високи, отбеляза той.

КНСБ е направила преглед и на цените на фризьорските и таксиметровите услуги, както и охраняемите паркинги през януари. Има ръст при мъжкото подстригване с 3,4%, а при дамското – 2,4%, каза Иванова. Цената, която се е предлагала в левова равностойност, веднага се е превалутирала в същата в евро, посочи тя.

Абонаментната такса за един месец на охраняем паркинг е нараснала с 3% и още в началото на годината се съобщаваше за такива сигнали, в които паркинги в мол или на други места са превалутирали левовата равностойност веднага в евро, каза Иванова.

Таксиметровите услуги нарастват - дневната тарифа с 8,4%, а нощната с 9,2%, сочат още данните на КНСБ.