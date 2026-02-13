Всеки трети се лекува в болница в друга област

Развиваме вътрешен здравен туризъм

Над 30% от българите се лекуват в болница в друга област, а не в тази, в която живеят, показва анализ на здравната каса за 2025 г. Класацията оглавява Плевен като регион с най-висок процент на миграция - 45.04% от хоспитализациите са на хора от други области, следван от София и Смолян. Останалите три области с миграция над средната за страната са Кюстендил, Бургас и Варна. С най-нисък процент на приходящи пациенти от други области е Видин - 3.36%.

Високата миграция на пациенти към Плевен се дължи на предоставяното онкологично и неврохирургично лечение. След Плевен по брой приходящи пациенти е София. Там миграцията на пациенти от друга област на страната е 39,72% или 256 416 от общо 645 535 отчетени хоспитализации за година.

Сред лечебните заведения, които са най-търсени от пациентите от цялата страна заради нивото на компетентност, което имат, са редица университетски държавни болници, сред които попадат УМБАЛ “Св. Ив. Рилски”, Пирогов, ВМА, ИСУЛ, “Св. Анна”, “Александровска”. Също така и някои големи частни болници като “Софиямед”, “Аджибадем Сити Клиник Токуда”

и др.